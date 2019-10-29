Россия передала библиотеке ООН собрание сочинений Примакова

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Россия передала в библиотеку Организации Объединенных Наций имени Дага Хаммаршельда 10-томное собрание сочинений Евгения Примакова. Книги руководству библиотеки на торжественной церемонии передал постпред России при ООН Василий Небензя.

"Это фигура абсолютно планетарного масштаба. К сожалению, сейчас фигур такого масштаба недостает в мире, и это одна из главных проблем, - отметил он. - Этот человек сформировал новую парадигму в то время, когда все жили в ощущении окончания холодной войны, победы одного из блоков, и "конца истории", объявленного [Фрэнсисом] Фукуямой. Примаков был одним из немногих, кто предсказал, что это не конец истории, история будет развиваться, и он даже сказал, в какую сторону она будет развиваться".

"Это собрание сочинений Евгения Максимовича, которое мы сегодня передали ооновской библиотеке, займет достойное место на ее полках. Здесь достаточно людей, которые интересуются его наследием и будут обращаться к ним", - добавил высокопоставленный дипломат.

Как напомнил Небензя, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "лично знал Примакова и с большим уважением относился к его идеям".

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность он провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956 году - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР) России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. При этом он продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.