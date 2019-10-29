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Россия передала библиотеке ООН собрание сочинений Примакова

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что собрание сочинений займет достойное место на полках библиотеки
Постпред России при ООН Василий Небензя (в центре) Мария Хренова/ТАСС
Описание
Постпред России при ООН Василий Небензя (в центре)
© Мария Хренова/ТАСС

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Россия передала в библиотеку Организации Объединенных Наций имени Дага Хаммаршельда 10-томное собрание сочинений Евгения Примакова. Книги руководству библиотеки на торжественной церемонии передал постпред России при ООН Василий Небензя.

"Это фигура абсолютно планетарного масштаба. К сожалению, сейчас фигур такого масштаба недостает в мире, и это одна из главных проблем, - отметил он. - Этот человек сформировал новую парадигму в то время, когда все жили в ощущении окончания холодной войны, победы одного из блоков, и "конца истории", объявленного [Фрэнсисом] Фукуямой. Примаков был одним из немногих, кто предсказал, что это не конец истории, история будет развиваться, и он даже сказал, в какую сторону она будет развиваться".

"Это собрание сочинений Евгения Максимовича, которое мы сегодня передали ооновской библиотеке, займет достойное место на ее полках. Здесь достаточно людей, которые интересуются его наследием и будут обращаться к ним", - добавил высокопоставленный дипломат.

Как напомнил Небензя, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "лично знал Примакова и с большим уважением относился к его идеям".

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность он провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956 году - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР) России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. При этом он продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

Теги
РоссияПримаков, Евгений МаксимовичНебензя, Василий АлексеевичГутерриш, Антониу
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