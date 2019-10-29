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Садовничий рассказал Путину о проектах МГУ в России и в мире

Глава университета также сообщил, что скоро в МГУ приезжают 30 ректоров вузов Великобритании, для того чтобы ознакомиться с достижениями вуза

НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал президенту России Владимиру Путину о проектах университета в России и в мире. На встрече с главой государства ректор университета рассказал, что в этом учебном году вуз принял на первый курс порядка 10 тыс. студентов, причем средний балл поступивших - около 90, средний конкурс на одно бюджетное место в МГУ составил девять человек.

Садовничий отметил, что всего в университете обучаются порядка 10 тыс. иностранных студентов. Особое внимание он обратил на реализуемую университетом программу "Вернадский" по помощи регионам в создании научно-образовательных центров. Садовничий напомнил, что ранее МГУ подписал соглашение с 11 регионами о создании 11 научно-образовательных консорциумов в рамках проекта "Вернадский", в ближайшее время планируется подписать еще пять таких документов.

Он также рассказал о помощи, которую МГУ оказал школьникам из районов Иркутской области, пострадавших от паводков. "Один из наших проектов - помощь детям, пострадавшим в Иркутской области. Мы собрали 5 млн рублей, купили тысячу ранцев и форму всем первоклассникам, доставили "Почтой России", и к 1 сентября они уже были в нашей форме и с нашими ранцами. В ранцах - 48 предметов, их собирали наши студенты", - рассказал ректор. "Передайте ребятам большое спасибо", - ответил ему Путин.

Садовничий также рассказал о том, что Российский союз ректоров ежегодно проводит пять-шесть форумов ректоров иностранных вузов. В частности, проводились такие встречи ректоров вузов Индии, Китая, арабских стран, государств Латинской Америки. "И есть одно чудо, или не знаю, как это назвать. К нам запросились и через несколько дней приезжают 30 ректоров вузов Великобритании, они сами попросили во главе с Британским советом. И мы проведем этот форум в МГУ, покажем коллегам наши достижения. Они очень интересуются фундаментальным образованием нашей страны", - сказал ректор МГУ. Путин положительно оценил эти планы.

Еще одной темой беседы Путина и Садовничего стала реализация проекта научно-технологической долины МГУ. "Этот проект на старте, мы закладываем памятную доску в фундамент в ноябре и с начала 2020 года начинаем строить", - сказал он. По словам ректора, несколько десятков крупных российских компаний оказывают финансовую поддержку этому проекту. По его мнению, создаваемый технопарк станет новым словом в университетской жизни, потому что это не просто научный парк, а площадка, где образовательные учреждения и российские компании смогут вместе разрабатывать новые отечественные технологии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСадовничий, Виктор Антонович
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