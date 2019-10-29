AP: суд заблокировал вступление в силу запрета на аборты в Алабаме

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Федеральный суд во вторник временно заблокировал вступление в силу принятого весной в штате Алабама закона, запрещающего аборты практически на всех стадиях беременности и даже в случае изнасилования или инцеста. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

"[Закон] нарушает право человека на частную жизнь, [его право] делать выбор <...> Он уменьшает для женщин возможность действовать в обществе <...> Он противоречит конституции Соединенных Штатов", - приводит агентство заявление окружного судьи штата Алабама Майрона Томпсона.

Решение суда является временным - оно будет действовать, пока идет судебное разбирательство, по итогам которого Томпсон вынесет окончательный вердикт, который в свою очередь может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Закон был подписан губернатором штата Кей Айви в мае этого года, в силу он должен был вступить 15 ноября. Им предусмотрено уголовное наказание для врачей, рискнувших прервать беременность женщины. Таким акушерам или гинекологам грозит до 99 лет лишения свободы. Во время рассмотрения законопроекта в законодательной ассамблее (парламенте) Алабамы, демократы верхней палаты внесли в него две поправки, делающие исключения для жертв изнасилования и инцеста. Однако в ходе голосования эти поправки были исключены из текста документа. В нем в итоге осталась единственная оговорка: разрешено делать аборт при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.