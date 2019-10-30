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Совфед разработал законопроект о праве иностранных студентов на подработку в России

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, принятие законопроекта повысит привлекательность образования в России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Совет Федерации разработал законопроект, который разрешает подрабатывать приехавшим в РФ иностранным студентам, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду во время выступления на всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее на пленарном заседании V Международного Ливадийского форума Матвиенко поручила комитету палаты по науке, образованию и культуре подготовить такой законопроект.

"Один из вопросов, который поднимался на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для иностранных студентов, обучающихся в России, для их работы, трудоустройства. Советом Федерации подготовлен такой проект закона, он прошел согласование. Мы надеемся, что на этой сессии мы сможем его принять, тем самым все зарубежные студенты, обучающиеся в высшей школе, смогут в случае желания подрабатывать", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что принятие данного законопроекта повысит привлекательность образования в РФ.

Данную проблему поднял во время выступления в июне на Международном Ливадийском форуме председатель национального болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов. По его словам, Болгария каждый год отправляет в РФ около 300 студентов, но половина из них возвращается после первых лет обучения, так как не имеет возможности зарабатывать.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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