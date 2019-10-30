ВС РФ отменил приговор за хранении наркотиков, после того как ЕСПЧ нашел нарушения в деле

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда России в среду отменил приговор осужденному за хранение наркотиков москвичу в связи с нарушениями при расследовании дела, обнаруженными Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы осужденного.

"Президиум Верховного суда отменил приговор Тимирязевского суда Москвы от сентября 2016 года и оставившее его в силе постановление Мосгорсуда в отношении Александра Борисова, осужденного на четыре года колонии за хранение психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере. Осужденному изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он освобожден из-под стражи", - сказала Хрунова.

Хрунова рассказала, что ЕСПЧ при рассмотрении жалобы Борисова нашел ряд нарушений при расследовании дела. "Тимирязевский суд при вынесении приговора не установил, где находился Борисов с момента задержания до момента досмотра, кто и как осуществлял его охрану, кто осуществлял конвоирование, были ли применены спецсредства, было ли два досмотра, а также суд не проверил версию Борисова об обстоятельствах его задержания и обнаружения у него психотропных средств", - сказала адвокат.

Защитник отметила, что между задержанием Борисова и обнаружением у него психотропных средств прошло более одного часа, все это время он находился в наручниках. "Применение судом доказательства - протокола личного досмотра и изъятия, который составили при указанных выше обстоятельствах, ЕСПЧ признал нарушением Конвенции о защите прав человека и личных свобод", - сказала Хрунова.

Президиум Верховного суда в среду рассмотрит еще одно аналогичное дело о хранении наркотиков, при расследовании которого ЕСПЧ нашел нарушения, - в отношении Романа Чеботаева.