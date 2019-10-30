В Зимбабве школьница спасла подругу из пасти крокодила

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Школьница Ребекка Мункомбве из зимбабвийского селения Синдерела смогла вызволить свою подругу из пасти крокодила. Как сообщила в среду южноафриканская радиостанция SABC, крокодил напал на группу детей, когда они купались в реке.

Увидев, что рептилия схватила ее девятилетнюю подругу Латою Мувани за руку и ногу, пытаясь утащить ребенка под воду, Ребекка бросилась на помощь. Взобравшись на спину крокодилу, она начала выдавливать ему глаза. После недолгой схватки крокодил разжал челюсти и отпустил девочку.

Сейчас Латойя находится в больнице с небольшими травмами, ее жизни ничего не угрожает.

"Я была самой старшей среди детей, которые плавали в реке, - сказала Ребекка. - Именно я должна была им помочь".

Местные власти уже поблагодарили спасительницу, а жители присвоили ей официальное звание "гроза крокодилов".