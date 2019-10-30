Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Зимбабве школьница спасла подругу из пасти крокодила

Ребекка Мункомбве взобралась рептилии на спину и начала выдавливать ей глаза, чтобы не дать крокодилу утащить девятилетнюю девочку под воду

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Школьница Ребекка Мункомбве из зимбабвийского селения Синдерела смогла вызволить свою подругу из пасти крокодила. Как сообщила в среду южноафриканская радиостанция SABC, крокодил напал на группу детей, когда они купались в реке.

Увидев, что рептилия схватила ее девятилетнюю подругу Латою Мувани за руку и ногу, пытаясь утащить ребенка под воду, Ребекка бросилась на помощь. Взобравшись на спину крокодилу, она начала выдавливать ему глаза. После недолгой схватки крокодил разжал челюсти и отпустил девочку.

Сейчас Латойя находится в больнице с небольшими травмами, ее жизни ничего не угрожает.

"Я была самой старшей среди детей, которые плавали в реке, - сказала Ребекка. - Именно я должна была им помочь".

Местные власти уже поблагодарили спасительницу, а жители присвоили ей официальное звание "гроза крокодилов".

Теги
Зимбабве
Реклама на ТАСС
В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов
Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик и избранник от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко подрались после обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС