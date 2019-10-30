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Кудрин заявил, что правительству необходимо принять меры для повышения доверия сограждан

По словам главы Счетной палаты, нужно "не допустить негативной ситуации как следствия действий госорганов, сделав при этом акцент на превентивных мерах"

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России должно предпринять шаги для повышения доверия сограждан к его действиям. Такое мнение председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил в беседе с журналистами в Минске, где в среду прошло совместное заседание коллегии возглавляемого им ведомства и коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

"Я слышал, что результаты исследования появились в эти дни, я был на форуме стратегического развития в Санкт-Петербурге и не успел с результатами исследования ознакомиться, - сказал он. - Но в своих выступлениях говорю о некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти. Похожие рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти".

Кудрин считает, что правительству "нужно подумать о специальных программах и мерах, которые бы способствовали повышению доверия населения к мерам правительства". По его словам, главное - это не допустить негативной ситуации как следствия действий госорганов, сделав при этом акцент на превентивных мерах.

Комментируя 29 октября итоги опроса Левада-центра, согласно которым в число наибольших страхов россиян вошли произвол властей, болезни и потеря близких, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что пока в Кремле не планируют анализировать причины того, почему граждане проявляют недоверие к руководству страны. Однако он не исключил, что в будущем аналитическая работа такого рода возможна. Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента обращают внимание на подобные публикации и учитывают результаты таких опросов.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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