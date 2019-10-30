Кудрин заявил, что правительству необходимо принять меры для повышения доверия сограждан

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России должно предпринять шаги для повышения доверия сограждан к его действиям. Такое мнение председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил в беседе с журналистами в Минске, где в среду прошло совместное заседание коллегии возглавляемого им ведомства и коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

"Я слышал, что результаты исследования появились в эти дни, я был на форуме стратегического развития в Санкт-Петербурге и не успел с результатами исследования ознакомиться, - сказал он. - Но в своих выступлениях говорю о некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти. Похожие рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти".

Кудрин считает, что правительству "нужно подумать о специальных программах и мерах, которые бы способствовали повышению доверия населения к мерам правительства". По его словам, главное - это не допустить негативной ситуации как следствия действий госорганов, сделав при этом акцент на превентивных мерах.

Комментируя 29 октября итоги опроса Левада-центра, согласно которым в число наибольших страхов россиян вошли произвол властей, болезни и потеря близких, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что пока в Кремле не планируют анализировать причины того, почему граждане проявляют недоверие к руководству страны. Однако он не исключил, что в будущем аналитическая работа такого рода возможна. Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента обращают внимание на подобные публикации и учитывают результаты таких опросов.