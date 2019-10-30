На Северном Кавказе вспомнили жертв политических репрессий

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Акции и митинги прошли в регионах Северного Кавказа в память о жертвах политических репрессий. На Ставрополье в этот день установили стену памяти с портретами репрессированных, в Северной Осетии презентовали "Колокол памяти", а в Кабардино-Балкарии открыли монумент.

Дуа и панихиды

В годы репрессий многие народы Юга России и Северного Кавказа подверглись депортации - семьи покидали свои дома с вещами, которые могли унести в руках. Многие из депортированных, прожив долгие годы на чужой земле, так и не смогли вернуться домой.

В Нальчике (Кабардино-Балкария) у памятника жертвам политических репрессий активисты общественных организаций возложили цветы. Председатель регионального отделения Российской ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов сообщил, что в селении Псыгансу Урванского района был открыт памятник. На монументе высечены имена 78 человек, в основном крестьян, которые были подвергнуты репрессиям. В память о погибших имам прочитал дуа - поминальную молитву мусульман.

В Ставрополе памятная акция прошла возле монумента жертвам политических репрессий "Холодные родники". По данным историков, в крае репрессиям подверглись около 60 тыс. человек, во время следствия были расстреляны около 5,6 тыс. человек, места их захоронений неизвестны. Родственники собрали портреты жертв репрессий в единую Стену памяти, в среду прошла панихида по погибшим.

"Не всегда и не везде власть оставляет человеку возможность жить в соответствии со своими религиозными убеждениями, воспитывать детей в соответствии со своей верой, свободно высказывать свое мнение <…> В 20-е и 30-е годы некоторым очень хотелось, чтобы имена этих людей оказались забыты навсегда, но сегодня в их честь звучат молитвы", - сказал во время памятного митинга протоирей Андреевского собора города Ставрополя Михаил Моздор.

Память ради будущего

Участниками траурных мероприятий на Северном Кавказе стали школьники, студенты, общественники, родственники жертв репрессий. "У меня были репрессированы родители, они жили в Калмыкии в 1942 году. Их выселили в Казахстан, там и жили до 1964 года, только тогда вышел указ, по которому они смогли вернуться в родные места. Всю жизнь они прожили с клеймом "врагов народа", мама, когда получила справку о том, что она реабилитирована, плакала, сидя с документом в руках", - рассказал ТАСС руководитель Ставропольской городской общественной организации инвалидов - жертв политических репрессий Антон Андриясов.

Во Владикавказе также возле мемориального комплекса "Камень слез" был установлен символический колокол, в который мог ударить любой участник акции. "Это печальная и трагическая страница отечественной истории. <…> В нашей республике было репрессировано около 25 тыс. человек в период с 20-х до середины 50-х годов. Сегодня день, когда мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий нашей страны", - отметил министр по вопросам национальных отношений региона Аслан Цуциев.

В пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии ТАСС рассказали, что митинги и памятные мероприятия пройдут в республике 2 ноября, в день 76-й годовщины депортации карачаевского народа. "Среди тех, кто был несправедливо обвинен, оказались и карачаевцы, которые на долгие 14 лет были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. <…> Трагические страницы нашей истории необходимо помнить для того, чтобы, извлекая уроки из прошлого, понимать, что в наших силах созидать мирное, стабильное и справедливое будущее", - говорится в обращении главы региона Рашида Темрезова в День памяти жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий в России официально отмечается с 1991 года 30 октября. В этот день и накануне в стране проходят акции и церемонии, призванные почтить и сохранить память о жертвах репрессий, напомнить молодым поколениям о трагических страницах истории ХХ века. Точное число репрессированных по разным основаниям в годы советской власти до сих пор неизвестно, но, по некоторым оценкам, может достигать более десяти миллионов человек.