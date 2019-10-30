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Путин назвал общенациональной задачей поддержку института семьи, материнства и детства

Президент России поздравил финалистов конкурса "Семья года"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского конкурса "Семья года" и поздравил финалистов с победой. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш конкурс пользуется широкой поддержкой и с каждым годом вовлекает в свою орбиту все больше семей из многих регионов страны, которые своей жизненной позицией, неизменной приверженностью традициям ответственного родительства содействуют продвижению в нашем обществе высоких духовных, нравственных ценностей, служат достойным примером для молодежи", - говорится в приветствии президента.

Глава государства отметил, что личность ребенка, его характер, человеческие и гражданские качества формируются именно в семьях, в атмосфере любви и заботы. "Поддержка института семьи, материнства и детства - важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации" - подчеркнул президент, добавив, что конкурс "Семья года" способствует этому серьезному и нужному делу.

В 2019 году Всероссийский конкурс "Семья года" проводится в четвертый раз. Его организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Проведение конкурса позволяет продемонстрировать обществу все грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, почитание старшего поколения, сохранение и развитие традиций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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