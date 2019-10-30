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Посол РФ обсудил с митрополитом Черногорско-Приморским укрепление связей между народами

В ходе беседы митрополит Амфилохий ознакомил Владислава Масленникова с текущим положением в митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, а также осветил отдельные аспекты подготовки законопроекта о свободе вероисповедания в Черногории

БЕЛГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Укрепление многовековых связей народов Черногории и России стало центральной темой встречи посла РФ в Черногории Владислава Масленникова и митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия. Об этом сообщила в среду пресс-служба российского посольства в Подгорице.

"В Цетинье состоялась встреча посла России в Черногории Владислава Масленникова с митрополитом Черногорско-Приморским Сербской Православной Церкви Амфилохием. В ходе беседы митрополит ознакомил Масленникова с текущим положением в митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, а также осветил отдельные аспекты подготовки законопроекта о свободе вероисповедания в Черногории. Особое внимание собеседники уделили многовековым связям близких по духу и культуре народов России и Черногории, выразив надежду на их дальнейшее укрепление", - говорится в сообщении.

Кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог. Ранее патриарх Ириней, побывавший с визитом в Черногории в июле 2018 года, сравнил положение сербов в этой стране с периодом турецкого ига (до 1878 года), а отношение к сербам - как во время фашизма (1941-1945 годы).

Позднее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

Ранее в интервью ТАСС митрополит Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой "черногорской церкви" коммунистические власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. Он пояснил, что "черногорская церковь" никем не признана, кроме украинских раскольников.

Теги
ЧерногорияРоссияДжуканович, Мило
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