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Саратовский академический театр выступил с балетом "Вешние воды" на сцене Большого театра

Мероприятие состоялось в рамках IV фестиваля "Видеть музыку"

ТАСС, 30 октября. Саратовский академический театр в рамках IV фестиваля "Видеть музыку" представил в среду на Новой сцене Большого театра балет в двух действиях "Вешние воды".

Балет написан по повести Ивана Тургенева, центральной линией сюжета стала история о зарождении, развитии и драматичном финале любви главных героев - молодого человека, незаурядного, но слабохарактерного, нерешительного Дмитрия Санина и девушки Джеммы, глубокой и цельной натуры.

"Это неоклассический балет - не классика, тяжело даются какие-то нововведения физического плана. Сюжетная линия при этом сохранена. Все перипетии, любовь, драматическое содержание - все идет, как у Тургенева", - сказал во время трансляции балета на сайте Культура.РФ солист театра, исполнитель партии Санина - Алексей Михеев.

Премьера балета "Вешние воды", посвященная 200-летию со дня рождения Тургенева, состоялась в мае 2018 года на XXXI Собиновском фестивале. Музыку к балету специально по заказу театра написал современный российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Кобекин.

"Балет "Вешние воды" был написан специально для нашего театра, художники у нас из Москвы, молодые ребята. Этот спектакль в современном стиле, сюжет Тургенева, но он происходит в наши дни, поэтому все костюмы современные, они очень сложные и задуманы полупрозрачными. В балете два акта - первый в светлых тонах, а второй в темных, всего около 120 костюмов, работа проделана очень большая", - сказала художник-модельер балета Ольга Колесникова.

В Год театра Саратовский академический театр оперы и балета впервые принял участие в фестивале музыкальных театров "Видеть музыку". Учредителем и организатором мероприятия, которое проходит на московских театральных площадках с 16 сентября по 11 ноября, является Ассоциация музыкальных театров, при поддержке Минкультуры РФ и Фонда президентских грантов. На сцене выступают коллективы в том числе из включая Волгограда, Самары, Санкт-Петербурга, Омска, Иваново и Нижнего Новгорода.

Теги
РоссияСаратовская область
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