В Петербурге прошли мероприятия, посвященные жертвам политических репрессий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Общероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий посвятили в Санкт-Петербурге поминальное чтение имен, встречу с рассказами об историях семей и открытие мемориала. Мероприятия, приуроченные к дате, прошли в среду на мемориальном кладбище Левашовская пустошь, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в музее Льва Гумилева и на других городских площадках.

"В День памяти жертв политических репрессий по всему городу прошли поминальные чтения, посвященные трагической дате. У Соловецкого камня, у нового здания Российской национальной библиотеки, у памятника Достоевскому, и конечно, у стен музея Анны Ахматовой, чьи строки "Хотелось бы всех поименно назвать..." дали название акции, читали списки убитых в годы красного террора. Несмотря на резкое похолодание, чтение в Шереметевском саду не прекращалось ни на минуту. Люди шли, чтобы прочесть страницу "Ленинградского мартиролога" и пусть на секунду, но оживить в памяти безвестных колхозников и плотников, редакторов и бухгалтеров - всех, кто попал под колеса тоталитарного режима, а заодно - назвать имена и своих близких", - рассказали ТАСС в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Ранее в этот день в стенах Фонтанного дома читали поэму "Реквием" - "там, где [Ахматова] его писала, где сжигала его, где друзья заучивали строки поэмы наизусть", говорится в описании мероприятия на сайте музея. В Музее Льва Гумилева прошли юношеские историко-краеведческие чтения "Семейные истории: ГУЛАГ в судьбе моей семьи", на которых участники рассказали о своих репрессированных родственниках, опираясь на документы из семейных архивов и устные воспоминания близких. В числе общегородских мероприятий - митинг памяти у Соловецкого камня на Троицкой площади, траурная церемония возложения венков и цветов на мемориальном кладбище Левашовская пустошь, где за период с 1937 по 1953 годы было погребено около 45 тыс. человек.

В День памяти на Левашовском мемориальном кладбище прошла официальная церемония открытия памятника репрессированным ленинградским буддистам. Как сообщили журналистам в городском буддийском храме "Дацан Гунзэчойнэй", монумент создан архитектором Вячеславом Бухаевым. "Памятник представляет из себя фрагмент стены с дырками от пуль, из которой выпадает, подобно фигуре расстрелянного человека, контур буддийской храмовой ступы. Это символ полностью уничтоженной в 1930-е годы буддийской Сангхи (общины), которая существовала в северной столице с момента постройки здесь "Дацана Гунзэчойнэй" в 1915 году и вплоть до закрытия храма в марте 1938 года", - отметили в дацане.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.