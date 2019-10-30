Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге прошли мероприятия, посвященные жертвам политических репрессий

Они состоялись на мемориальном кладбище Левашовская пустошь, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в музее Льва Гумилева и на других городских площадках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Общероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий посвятили в Санкт-Петербурге поминальное чтение имен, встречу с рассказами об историях семей и открытие мемориала. Мероприятия, приуроченные к дате, прошли в среду на мемориальном кладбище Левашовская пустошь, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в музее Льва Гумилева и на других городских площадках.

"В День памяти жертв политических репрессий по всему городу прошли поминальные чтения, посвященные трагической дате. У Соловецкого камня, у нового здания Российской национальной библиотеки, у памятника Достоевскому, и конечно, у стен музея Анны Ахматовой, чьи строки "Хотелось бы всех поименно назвать..." дали название акции, читали списки убитых в годы красного террора. Несмотря на резкое похолодание, чтение в Шереметевском саду не прекращалось ни на минуту. Люди шли, чтобы прочесть страницу "Ленинградского мартиролога" и пусть на секунду, но оживить в памяти безвестных колхозников и плотников, редакторов и бухгалтеров - всех, кто попал под колеса тоталитарного режима, а заодно - назвать имена и своих близких", - рассказали ТАСС в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Ранее в этот день в стенах Фонтанного дома читали поэму "Реквием" - "там, где [Ахматова] его писала, где сжигала его, где друзья заучивали строки поэмы наизусть", говорится в описании мероприятия на сайте музея. В Музее Льва Гумилева прошли юношеские историко-краеведческие чтения "Семейные истории: ГУЛАГ в судьбе моей семьи", на которых участники рассказали о своих репрессированных родственниках, опираясь на документы из семейных архивов и устные воспоминания близких. В числе общегородских мероприятий - митинг памяти у Соловецкого камня на Троицкой площади, траурная церемония возложения венков и цветов на мемориальном кладбище Левашовская пустошь, где за период с 1937 по 1953 годы было погребено около 45 тыс. человек.

В День памяти на Левашовском мемориальном кладбище прошла официальная церемония открытия памятника репрессированным ленинградским буддистам. Как сообщили журналистам в городском буддийском храме "Дацан Гунзэчойнэй", монумент создан архитектором Вячеславом Бухаевым. "Памятник представляет из себя фрагмент стены с дырками от пуль, из которой выпадает, подобно фигуре расстрелянного человека, контур буддийской храмовой ступы. Это символ полностью уничтоженной в 1930-е годы буддийской Сангхи (общины), которая существовала в северной столице с момента постройки здесь "Дацана Гунзэчойнэй" в 1915 году и вплоть до закрытия храма в марте 1938 года", - отметили в дацане.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Торжественное собрание в честь 160-летия со дня рождения поэта Мечиева состоялось в КБР
В Музыкальном театре была представлена выставка "Мудрец Кавказа", в которую вошли прижизненные фотографии и личные вещи поэта, картины профессиональных художников и детские рисунки по мотивам творчества Мечиева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС