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Патриарх Кирилл: Макарьевскую премию следует присуждать в области исторической литературы

По мнению патриарха, работа историков, отмеченных премией, "может и должна быть востребована всеми, кто работает на историческую тему"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Присуждение премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в области исторической литературы могло бы способствовать популяризации качественных исторических исследований. Такое мнение выразил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Приходится сожалеть, что серьезные исторические исследования не являются популярным чтением <…> Если бы могли оценивать в рамках этой премии в том числе художественные произведения на историческую тему, то мы могли бы помочь молодым писателям, сценаристам, режиссерам, которые трудятся над созданием художественных произведений, в том числе в кинематографе", - сказал патриарх на торжественной церемонии вручения Макарьевских премий за 2018 и 2019 годы в президиуме Российской академии наук.

Он отметил, что "если бы была возможность людям, готовящим в том числе и сценарии, знакомиться с историческими исследованиями на ту тему, которую кинематограф хочет представить в виде киноленты, или театр хочет представить в виде спектакля исторического, то было бы больше пользы и от фильмов, и от соответствующих спектаклей".

По мнению патриарха, работа историков, отмеченных Макарьевской премией, "может и должна быть востребована всеми, кто работает на историческую тему, <…> для кого история - это не мертвая книга о прошлом, а то, что помогает осмыслить настоящее и иметь спокойный взгляд в будущее". "Взгляд, с одной стороны, лишенный лишних страхов, но с другой стороны, лишенный и прекраснодушного и нереалистического подхода к тому, что происходит с человеческой цивилизацией", - заключил он.

Патриарх также отметил, что премия с прошлого года вернулась к тому виду, в котором была задумана изначально. "Изначальная премия митрополита Макария <…> охватывала многие сферы научного знания. В прошлом году был сделан решительный шаг к достижению этой цели [расширению областей премии]: были учреждены и присвоены первые премии в области точных наук, в которой теперь три номинации. Таким образом, премия становится ежегодной, в один год присуждаются премии в области исторических наук, во второй - премии по естественно-научному циклу. Теперь мы можем с полной ответственностью сказать, что первоначальный замысел митрополита Макария вновь воплотился в жизнь", - сказал он.

В сезоне 2018 и 2019 годов премия вручается в области гуманитарных наук в номинациях: история Русской православной церкви, история России, история Москвы иисторическое краеведение, история православных стран и народов, учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций, за достижения в популяризациинаучно-исторических знаний. В них было присуждено 19 премий, кроме того, пять соискателей были награждены благодарственными грамотами.

О премии

Макарьевская премия - российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (1816-1882), выдающегося русского мыслителя, богослова, историка и общественного деятеля, автора систематических многотомных трудов "Православно-догматическое богословие" и "История Русской Церкви". Премия была учреждена в 1896 году в память о митрополите Макарии и согласно его завещанию для поощрения отечественных ученых. Она вручалась вплоть до 1917 года. В 1997 году премия была возрождена, и в настоящее время присуждается за работы в области российской истории и истории Русской православной церкви Фондом по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

Важнейшим критерием оценки работ является их научная значимость. Лауреатам вручаются дипломы, медали, денежные премии и "История Русской Церкви" митрополита Макария. Сумма премии меняется каждый год в зависимости от возможностей фонда.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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