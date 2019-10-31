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Эксперт: проверка школьных учебников на стадии рукописи поможет избежать ошибок

Сейчас экспертиза проводится только после второго издания учебного пособия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экспертиза российских школьных учебников на стадии рукописи поможет избежать многих ошибок, считает президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко в кулуарах саммита молодых ученых и инженеров в Сочи. Сейчас проверка экспертами проводится только после второго издания учебного пособия.

"Сейчас, по нынешней схеме, автор или коллектив авторов пишет учебник, затем его передают издательству, а дальше второе издание учебника передается на экспертизу. Если бы экспертиза проходила на стадии рукописи учебника, то мы, наверное, могли бы избежать максимального количества ошибок и методически помочь авторам с помощью современных техник, технологий и методик донести это содержание до ученика", - сказал он.

В последние годы качество школьных учебников вызывает большие вопросы как у родителей детей, которые по ним занимаются, так и у научного и педагогического сообщества. В пособиях отмечаются опечатки, фактические и логические ошибки. Ранее, по словам Зинченко, для создания учебников создавался коллектив авторов на базе Академии педагогических наук (ныне Российская академия образования - прим. ТАСС).

"Если мы будем идти по пути максимального приближения к моменту создания и рождения, а не когда это прошло какие-то процедуры, когда сложно чисто технически, технологически вносить [правки], тогда школа получит более качественный образовательный продукт", - подчеркнул директор РАО. Тема изменения подхода к созданию учебников широко обсуждается в Министерстве просвещения России, но новшествам необходимо более широкое рассмотрение с привлечением различных экспертов, считает он.

При этом для обучения необходимо использовать технологии виртуальной, дополненной реальности, алгоритмы искусственного интеллекта. А для того, чтобы в цифровых пособиях не было ошибок, нужно включаться в работу уже сейчас, уточняет Зинченко.

Саммит молодых ученых и инженеров "Большие возможности для общества, государства и науки" проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 28 октября по 3 ноября. В нем участвуют более 300 молодых исследователей из 32 регионов и 75 университетов России. Ими представлены научные проекты в сфере генетики, когнитивных исследований и компьютерных наук. Студенческие секции пройдут в нескольких форматах: участников ожидает проектная работа в междисциплинарных командах, постерные сессии и тематические круглые столы.

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