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"Известия": отпечаток вен ладони может появиться в биометрической системе в 2020 году

Такой метод идентификации является наиболее точным и безопасным
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рисунок вен ладони может стать еще одним способом идентификации в ЕБС (Единой биометрической системе) в 2020 году. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на директора по цифровой идентичности "Ростелекома" (компания выступает оператором ЕБС) Ивана Берова.

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Отмечается, что этот метод идентификации обеспечивает высокий уровень защиты и является наиболее точным и безопасным, поскольку рисунок вен ладони уникален у каждого человека и, в отличие от отпечатка пальца, его копию нельзя сделать, к примеру, с помощью силикона. По причине того, что отпечаток позволяет считывать движение крови в руке человека, он защищен от дублирования на уровне liveness (комбинация технологий, позволяющих определить, что перед камерой - реальный живой человек, а не фотография или манекен).

По словам Берова, применение отпечатка вен ладони в качестве способа идентификации сейчас активно тестируется для дальнейшего использования в финансовой сфере. К примеру, этот метод использовали для аккредитации и прохода на форум финансовых технологий "Финополис" в начале октября в Сочи наряду с лицевой биометрией.

Как сообщает издание, некоторые банки уже используют биометрический слепок вен для доступа к сейфам. Например, Газпромбанк применяет этот метод для открытия индивидуальных банковских сейфов, а в Альфа-банке технология биометрии вен используется для доступа VIP-клиентов к ячейкам. Кроме того, внедрение этого способа идентификации в банкоматы анонсировали ВТБ и Тинькофф банк, а Сбербанк тестирует сканирование ладони в одной из школ для оплаты обедов.

Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий отметил изданию, что на сегодняшний день в мире технология подтверждения личности клиента с помощью рисунка вен применяется в 3% случаев, но в перспективе 5-7 лет этот показатель может вырасти до 20%.

По данным газеты, данный метод, скорее всего, в ближайшее время не будет обязательным для сбора в ЕБС и будет применяться банками в качестве дополнительного способа идентификации и на добровольной основе, к примеру, если у человека травмировано лицо или есть проблемы с голосом.

О системе

В марте 2018 года сообщалось, что правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. ЦБ РФ является инициатором (наряду с Минкомсвязью) создания платформы. Созданная им ассоциация "Финтех" ("Ростелеком" является ее участником) готовит предложения по регулированию использования биометрических данных граждан и требования к системе. Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.

Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, образования и в других областях.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что оператор планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы 200 млн рублей.

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Россия
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