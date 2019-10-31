Все жившие в пункте временного размещения в Нижнеудинске переехали в свое жилье

ТАСС, 31 октября. Все 50 человек, которые потеряли жилье во время паводков в Иркутской области и были вынуждены находиться в пункте долговременного размещения (ПДР) в городе Нижнеудинске, переехали в собственные квартиры и дома. Пункт закрыт, сообщили в четверг в пресс-служба правительства региона.

Нижнеудинский район - один из самых пострадавших от паводков, которые прошли летом в Иркутской области.

"Все пострадавшие от наводнения, размещенные в пункте долговременного размещения в Нижнеудинске, приобрели жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пункт в Нижнеудинске работал с 15 июля и после переезда последних жителей региона 30 октября был закрыт. Всего в нем было 50 мест, где проживали граждане, утратившие жилье в результате наводнения. В пункте долговременного размещения пострадавшим предоставляли питание, медицинские и юридические услуги.

Также сообщается, что в регионе это уже третий подобный пункт, закрытый по причине переезда пострадавших в собственное жилье. Всего их в регионе было создано пять: два в Тулуне, по одному в Нижнеудинске, Чунском и Братском районах. В них было размещено более 400 человек. На сегодняшний день действуют два пунктах долговременного размещения пострадавших в Тулуне. В них проживает 176 человек.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.