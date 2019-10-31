Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Все жившие в пункте временного размещения в Нижнеудинске переехали в свое жилье

В ПВР находились 50 человек, потерявших дома из-за паводка в Иркутской области

ТАСС, 31 октября. Все 50 человек, которые потеряли жилье во время паводков в Иркутской области и были вынуждены находиться в пункте долговременного размещения (ПДР) в городе Нижнеудинске, переехали в собственные квартиры и дома. Пункт закрыт, сообщили в четверг в пресс-служба правительства региона.

Нижнеудинский район - один из самых пострадавших от паводков, которые прошли летом в Иркутской области.

"Все пострадавшие от наводнения, размещенные в пункте долговременного размещения в Нижнеудинске, приобрели жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пункт в Нижнеудинске работал с 15 июля и после переезда последних жителей региона 30 октября был закрыт. Всего в нем было 50 мест, где проживали граждане, утратившие жилье в результате наводнения. В пункте долговременного размещения пострадавшим предоставляли питание, медицинские и юридические услуги.

Также сообщается, что в регионе это уже третий подобный пункт, закрытый по причине переезда пострадавших в собственное жилье. Всего их в регионе было создано пять: два в Тулуне, по одному в Нижнеудинске, Чунском и Братском районах. В них было размещено более 400 человек. На сегодняшний день действуют два пунктах долговременного размещения пострадавших в Тулуне. В них проживает 176 человек.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
Иркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
Администрация США запускает сайт для помощи людям с зависимостью
Система содержит информацию о методах лечения, условиях оплаты и контакты врачей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС