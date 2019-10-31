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Релаксационный маршрут "Перезагрузка в городе" разработали для гостей ВДНХ

Всего в маршрут входит 10 локаций

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники ВДНХ разработали маршрут "Перезагрузка в городе", в который включили топ-10 мест для отдыха и медитации посетителей. Карта прогулок опубликована в четверг на сайте ВДНХ.

Авторы маршрута предлагают гостям отдохнуть на всесезонном пляже у третьего Каменского пруда, где обустроена рекреационная зона с лежаками. В тишине и гармонии посетители ВДНХ смогут расположиться на лавочках Ландшафтного парка вдалеке от шумных аллей или на мостках перед павильоном "Рыболовство". В случае прохладной погоды, гостям предлагается заглянуть в Павильон Книги и найти на полках литературу по своему вкусу.

Любители активного отдыха смогут пройтись по воздушной экотропе, которая находится на границе с парком "Останкино", или заняться йогой в Доме культуры ВДНХ. Бесплатные занятия по хатха-йоге по субботам ведет член Международного альянса йоги, сертифицированный инструктор федерации йоги России Регина Коропат.

В Центре славянской письменности "Слово" посетители могут забраться в специальный войлочный кокон и послушать русские народные колыбельные и древние былины, любуясь пейзажами на панорамном экране.

С полным перечнем релаксационных локаций можно ознакомиться на сайте ВДНХ.

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Россия
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