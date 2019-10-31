Более 20 тыс. человек ежегодно выходят из СИЗО без приговора к лишению свободы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек каждый год освобождаются из российских следственных изоляторов без приговоров к лишению свободы. Об этом в интервью ТАСС к Дню работника СИЗО и тюрем рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев.

"Ежегодно из-под стражи освобождается более 20 тыс. человек по различным основаниям, в том числе в связи с изменением меры пресечения, - сказал он. За девять месяцев этого года из-под стражи были освобождены 20737 человек. "Из них более 9 тыс. в связи с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, более 8 тыс. - после изменения меры пресечения, более 1300 человек - в связи с прекращением уголовных дел судами или оправдательными приговорами", - уточнил замдиректора ФСИН.

Почти 800 человек были освобождены, потому что у них просто истек назначенный судом срок нахождения под стражей. Небольшая часть освобождается из-за заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Бояринев отметил, что в последние годы число находящихся под стражей в 217 следственных изоляторах сокращается, хотя не так быстро, как в исправительных учреждениях. "На сегодняшний день мы имеем рекордно низкое количество лиц, которые находятся под стражей. 98 тыс. человек. То есть впервые с 1990-х годов этот показатель стал менее 100 тыс. человек", - отметил замдиректора ФСИН.