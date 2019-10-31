Программы приморской мастерской управления "Сенеж" будут идентичны московским

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Образовательные филиала мастерской управления "Сенеж", который откроется в Приморье, будут идентичны московским, сообщил в четверг ТАСС ректор мастерской "Сенеж" Алексей Каспржак.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил при участии АНО "Россия - страна возможностей" подготовить и представить предложения по созданию в Приморском крае филиала мастерской управления "Сенеж".

"Мы выстраиваем систему возможностей, и они должны быть абсолютно точно идентичными и для человека, живущего в Москве, и для человека, живущего во Владивостоке. Задача - вне зависимости от места, вне зависимости от региона, от происхождения заставить образовательную систему работать как социальный лифт, который обеспечивает самореализацию", - сказал собеседник агентства. По его словам, программы могут быть реализованы на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Первый заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств России, член Общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, преподаватель ДВФУ Михаил Кривопал сообщил ТАСС, что руководство вуза поддержало эту идею. По его словам, назрела необходимость готовить современные управленческие кадры на Дальнем Востоке, и это актуально, так как Дальний Восток активно включается в повестку цифрового развития страны.

Представитель ДВФУ отметил, что мастерская управления "Сенеж" может быть в том числе направлена на развитие так называемых надпрофессиональных компетенций soft skills. "Это критичное мышление, вещи, связанные с дизайн-мышлением, умение работать в режиме неопределенности, цейтнотов в команде, презентовать результаты. Это все необходимые сейчас надпрофессиональные компетенции", - отметил он.

Кривопал добавил, что в ДВФУ уже сейчас достаточно много инновационных центров, в частности, по развитию технологий, биоинженерии, есть инфраструктура, талантливые специалисты в различных областях.

Запрос на управленцев

По мнению Кривопала, современные управленцы, которых нужно готовить на Дальнем Востоке, должны учиться работе в условиях цифровизации, осознавать роль региона в развитии страны и понимать, как он может быть встроен в геоэкономику стран АТР.

"Безусловно, на повестке у нас стоит вопрос развития инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока и реализация национальных проектов. Поэтому современные подходы к управлению проектами, механизмы развития инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока это тоже та область знаний, которую важно развивать и открывать для потенциальных слушателей мастерской управления "Сенеж", - сказал Кривопал.

О мастерской и возможностях

Мастерская управления "Сенеж" - образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.