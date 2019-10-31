МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что СПЧ будет налаживать тесное взаимодействие с Общественной палатой РФ.

"Я считаю, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека должен как можно теснее работать с Общественной палатой РФ и с региональными общественными палатами. И мы будем налаживать очень тесную связь между этими двумя очень важными структурами", - сказал Фадеев в четверг в ходе итогового форума "Сообщество" в Москве.

21 октября президент РФ Владимир Путин назначил Фадеева главой СПЧ вместо Михаила Федотова, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней. Своим указом президент, помимо Фадеева, включил в состав СПЧ исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета). Этим же указом из состава СПЧ были исключены бывший глава Совета Михаил Федотов, его заместитель, руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.