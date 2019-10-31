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Более 35 тыс. студентов зарегистрировались для участия в проекте "Профстажировки 2.0"

Партнерами проекта являются более тысячи компаний, в частности, Росатом, "Аэрофлот" и РЖД. Прием заявок продлится до 30 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе студенческих работ "Профстажировки 2.0" за два месяца подали более 35 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"На сегодняшний день на платформе профстажировки.рф зарегистрировались уже 35,3 тыс. студентов. При этом динамика регистраций с каждым днем растет все быстрее", - приводит пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, генерального директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

По данным пресс-службы, партнерами проекта являются более тысячи компаний, которые готовы взять конкурсантов на стажировку, в том числе "Россети", "Аэрофлот", РЖД, "Ростелеком" и Росатом.

Конкурс стартовал в начале сентября, прием заявок продлится до 30 ноября. В рамках проекта компании-партнеры размещают в базе практические задания и принимают на стажировки авторов лучших решений. Проект "Профстажировки 2.0" реализует ОНФ и АНО "Россия - страна возможностей".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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