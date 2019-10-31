Васильева заявила о нехватке специалистов по информатике и математике в школах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российским школам не хватает специалистов по информатике и математике. Об этом в четверг сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на конференции, посвященной началу проекта "Урок цифры" в новом учебном году.

"На сегодняшний день у нас есть две очень большие проблемы: нам нужны специалисты в области информатики, у нас их просто нет. Мы очень сильно с вами по разным причинам опустили ниже плинтуса этот предмет. Нам очень нужны математики", - сказала Васильева.

По ее словам, такие компании, как "Яндекс" и Сбербанк, очень много делают для развития системы образования России. "Сейчас все будущее страны зависит от того, сколько у нас реально будет профессионалов в этой области", - добавила министр.

"Уроки цифры" проводились ежемесячно в течение 2018-2019 учебного года, каждый из них был посвящен определенной теме. Все они призваны помочь в развитии ключевых компетенций цифровой экономики - одного из приоритетов федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".