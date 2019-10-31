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Администрация США запускает сайт для помощи людям с зависимостью

Система содержит информацию о методах лечения, условиях оплаты и контакты врачей

ВАШИНГТОН, 31 октября. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Власти США запустили в среду сайт для помощи людям, зависимым от психоактивных веществ и с душевными расстройствами. Разработкой специализированного сервиса FindTreatment.gov занималась Cлужба по лечению зависимости и психического здоровья (Substance Abuse and Mental Health Services Administration). В задачи данного федерального агентства входит повышение доступности для нуждающихся в профилактической терапии и программах восстановления.

Запуск сайта во многом связан с охватившим США опиоидным кризисом, который специалисты считают одной из самых важных проблем национального здравоохранения. В 1990-х годах в стране получили большое распространение болеутоляющие на основе опиоидов. Некоторые пациенты затем из-за возникшей зависимости и по причине недоступности препаратов по цене перешли на наркотики.

Новая система, как отметили в американской администрации, отражает то внимание, которое уделяют проблеме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, чтобы каждый нуждающийся получил помощь. "Борьба идет медленно, но в правильном направлении, - пояснил представитель администрации высокого ранга. - Многие стесняются идти лечиться. Но окно возможностей ограничено и может быстро закрыться". Вместе с тем, указывают чиновники, есть и положительная тенденция: впервые за 30 лет количество смертельных случаев от передозировок препаратами снизилось на 5,1%. В частности, в штате Огайо - на 24%, в Пенсильвании - на 23, в Айове на 19 и на 17 в Кентукки.

В первую очередь, ресурс помогает пользователю понять, есть ли у него зависимость от алкоголя, наркотиков или психоактивных препаратов, страдает ли он душевными расстройствами. Сайт, в том числе, представляет собой базу данных адресов врачей и лицензированных учреждений, находящихся в радиусе 800 км от клиента, для поиска достаточно ввести почтовый индекс. Система содержит информацию о методах лечения, условиях оплаты, наличии специальных программ для ветеранов, слабослышащих. На портале опубликованы интервью с врачами, рассказы борющихся с зависимостью.

"Мы должны многое знать, как бороться с этим кризисом, но важно также помнить одно: лечение работает", - подчеркивают американские власти.

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