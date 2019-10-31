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Кузнецова заявила, что практику "разных столов" в школьных столовых практически устранили

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка сообщала, что в ходе мониторинга выявили соответствующие нарушения в более чем 3 тыс. школ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Практика, когда в одной и той же школьной столовой дети питаются по разному меню в зависимости от цены, в настоящее время практически устранена. Об этом сообщила в четверг уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на совещании по вопросу организации питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях.

"Безусловно, эту тему оставлять было нельзя, решали в ручном режиме. Хочу поблагодарить коллег-уполномоченных, поблагодарить субъекты РФ, практически все из которых ответили нам, что эта практика устранена", - отметила Кузнецова, комментируя проблему "разных столов", выявленную в ходе всероссийского мониторинга качества питания в образовательных организациях.

"Возможно, она есть [проблема "разных столов"], куда не дошли наши руки, где не работали наши активисты, я очень прошу самостоятельно разыскать эти нарушения и устранить. Пока мы их не нашли", - сказала она, обращаясь к уполномоченным в субъектах РФ.

Ранее Кузнецова сообщила, что в ходе мониторинга было проверено около 40 тыс. школ, в более чем 3 тыс. из них выявлены нарушения различного рода. Среди основных выявленных в ходе мониторинга проблем - "разные столы", когда у обучающихся в тарелках находятся блюда разной стоимости и различающиеся по составу ингредиентов, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, отказы детей от "невкусной или холодной" еды.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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