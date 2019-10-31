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В Генпрокуратуре заявили, что тема коррупции стала меньше интересовать россиян

Официальный представитель ГП Александр Куренной уточнил, что об этом свидетельствуют данные обращений россиян в надзорное ведомство

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россияне стали меньше интересоваться темой коррупции, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он пояснил, что об этом свидетельствуют данные обращений россиян в надзорное ведомство. "Меньше стало обращений к нам по теме коррупции. Тема коррупции волнует граждан все меньше", - сказал Куренной, отвечая на вопросы на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". Он добавил, что и опросы общественного мнения также подтверждают это. "Кстати и воруют все меньше и меньше, согласно статистике", - сказал Куренной.

Вместе с тем, по его словам, более чем в три раза увеличилось количество обращений, связанных с нарушением прав несовершеннолетних, выросло и число обращений по международной тематике. Всего в первом полугодии в Генеральную прокуратуру поступило более 191 тыс. обращений от граждан - это примерно столько же, сколько и в прошлом году. Куренной сообщил, что растет доля жалоб, поступивших в ведомство в электронном формате. "44% поступило в интернет-приемную, в прошлом году их было 35%", - уточнил он.

По его словам, больше всего обращений связано с охраной окружающей среды, нарушением жилищного законодательства, трудовых прав, прав предпринимателей.

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Россия
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