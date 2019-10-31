В Москве запустили онлайн-платформу для обучения сотрудников скорой помощи

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Городскую онлайн-платформу для обучения и повышения квалификации сотрудников скорой помощи представили в Москве на научно-практической конференции, посвященной развитию столичной службы скорой помощи. Планируется, что в будущем на работу сотрудников скорой будут принимать на основе электронного экзамена.

"В тестовом режиме платформа заработала летом текущего года. Программа обучения построена по модульному типу, каждый модуль содержит обширную информацию для самостоятельного обучения по одной из 64 специальности - от основ лечебного дела до оказания доврачебной помощи и правильной транспортировки пострадавшего", - сказал ТАСС один из разработчиков платформы.

Так, например, медик может получить простые ответы на вопросы о том, что делать при болях в животе, а также пройти онлайн-обучение оказанию помощи при ДТП, тяжелых травмах и кровотечениях. Перед тем, как пройти курс, необходимо получить логин и пароль для входа в систему. Ресурс сам предложит выбрать любую понравившуюся специальность для прохождения обучения и тестирования.

Все курсы разделены на два блока: обязательные при приеме сотрудника на работу и повышение квалификации, которое доступно по желанию врача. Кроме того, в системе можно сдать экзамен на получение статуса "Московский врач". Слушателям доступны онлайн-уроки, лекции, презентации, видеоконсультации специалистов, в разработке программ принимают участие опытные педагоги. Все программы обучения соответствуют нормам и стандартам, которых придерживаются в государственных учебных учреждениях.

Пока онлайн-платформа находится в закрытом доступе и предназначена строго для специалистов станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы. В дальнейшем ресурсом смогут пользоваться специалисты из других городов России.

Скорая помощь в Москве

В четверг, 31 октября, в Москве начала работу научно-практическая конференция по вопросам организации службы скорой помощи. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 3 тыс. медицинских работников, а также эксперты из Германии, Израиля, Белоруссии и Казахстана. Конференция приурочена к 100-летию создания станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

Сегодня в службе скорой помощи работают 11,4 тыс. сотрудников, более 1 тыс. бригад скорой и 186 бригад неотложной медицинской помощи. Бригады совершают 4 млн вызовов в год и 12 тыс. выездов в сутки. В распоряжении скорой помощи Москвы находится 60 подстанций.

18 июля 1919 года, 100 лет назад, был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее, 15 октября 1919 года, и именно эта дата стала днем основания службы.