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Студентов-целевиков в Адыгее будут штрафовать за неотработку по профессии

Такая же мера предусмотрена для организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение и не предоставляют им рабочие места

МАЙКОП, 31 октября. /ТАСС/. Штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств по целевому обучению студентов вузов ввели в Адыгее, соответствующие поправки в закон "Об образовании" приняты депутатами парламента республики, сообщили ТАСС в четверг в Министерстве образования и науки региона.

"В порядке законодательной инициативы правительством республики внесены изменения в закон Республики Адыгея "Об образовании". Они предусматривают как установление квот приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджета республики, так и порядок выплаты штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении по образовательным программам высшего образования за счет средств республиканского бюджета. Соответствующие поправки приняты", - сказали в министерстве.

Теперь студентов-целевиков будут штрафовать, если они, получив диплом, не отработают по профессии не менее трех лет. Такая же мера предусмотрена и в отношении организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после него не предоставляют им рабочие места, уточнили в ведомстве.

"Размер штрафных санкций будет соответствовать размеру затраченных на обучение бюджетных средств", - сказал журналистам руководитель профильного комитета парламента республики Тембот Шовгенов.

По целевому направлению Министерства здравоохранения республики в этом году 103 выпускника поступили в медицинские вузы. Ведомство нацелено на то, что все молодые специалисты будут трудоустроены в республике, поскольку в регионе есть дефицит кадров. После окончания клинической ординатуры в 2019 году трудоустроено всего 29 молодых специалистов.

"Обучавшийся на бюджете выпускник медицинского вуза должен отработать не менее 10 лет в государственных медицинских организациях, чтобы уменьшить отток кадров в частные клиники", - отметили в Минздраве республики.

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