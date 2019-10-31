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Путин поддержал идею развивать новые формы содержания детей-инвалидов помимо интернатов

Президент признал, что при строительстве крупных медицинских учреждений, в том числе психоневрологических интернатов, зачастую речь идет об экономии средств, что сказывается на качестве услуг

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать альтернативные формы содержания детей-инвалидов помимо направления их в психоневрологические интернаты. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Одна из участниц встречи отметила, что государством предусмотрено размещение в психоневрологических интернатах таких детей, если их родители умерли или не имеют возможности обеспечивать необходимый уход. В то же время, по ее словам, в Санкт-Петербурге на частные деньги были построены два социальных дома, где дети-инвалиды живут небольшими группами, около 20 человек. При этом расходы города на оплату социальных услуг по обеспечению ухода за детьми в этих домах оказались несколько ниже аналогичных расходов при размещении пациентов в интернатах. Участница встречи предложила активнее развивать на всей территории России такие альтернативные формы содержания детей-инвалидов, так как они более гуманные по отношению к пациентам, нежели устаревшая система интернатов.

"Я знаю об этом опыте в Петербурге, он действительно очень хороший", - ответил Путин. Он признал, что при строительстве крупных медицинских учреждений, в том числе психоневрологических интернатов, зачастую речь идет об экономии средств, но качество услуг от этого падает. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову, Минфин и Минэкономразвития изучить прозвучавшее предложение, чтобы тиражировать этот опыт.

"Когда небольшое количество ребятишек, требующих особого ухода, собираются, примерно 15-30 человек, но не сотнями, тогда с ними, конечно, легче работать. А если вы говорите, что и дешевле, тогда тем более надо тиражировать такой опыт, изучить его, методически рекомендовать в регионы и поддержать с федерального уровня. Попробуем это сделать", - заявил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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