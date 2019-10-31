Инвалидов в Ингушетии привлекут к благотворительным акциям как волонтеров для соцадаптации

МАГАС, 31 октября. /ТАСС/. Проект по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в волонтерскую деятельность и социальную адаптацию "Алые паруса" реализуется в Ингушетии на средства президентского гранта. В рамках проекта люди с ОВЗ будут помогать в организации благотворительных акций и заниматься с подопечными фонда, рассказала ТАСС координатор и автор проекта, сотрудница благотворительного фонда "Клуб добрых людей" Лиза Мурзабекова.

"Наш проект направлен на социально-культурную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Это лекции и тренинги, групповые и индивидуальные занятия с психологами, коллективный выезд на различные мероприятия, мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и спортивные мероприятия. Способных людей с ОВЗ, которые сидят дома и ничем не занимаются, мы привлекаем в наш фонд как волонтеров, чтобы они помогали нам и чувствовали, что они для нас являются поддержкой", - сказала Мурзабекова.

По ее словам, в рамках проекта будут проводиться встречи участников с успешными людьми разных профессий, в том числе людьми с ОВЗ, которые смогли преодолеть общественные барьеры и включиться в социальную жизнь. Мурзабекова также отметила, что вовлечение в волонтерскую деятельность поможет инвалидам почувствовать себя частью общества и понять, что они могут помочь тем, кто нуждается в помощи еще больше.

"Наша цель - чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья совершенно разных возрастов, которые сидят дома и закрылись в себе и своем недуге, поняли, что не забыты и нужны обществу. Например, один из подопечных фонда, который не выходил из дома, богобоязненный и умеющий читать Коран, привлечен нами для обучения чтению на арабском другого инвалида, который прикован к кровати, теперь он через день ездит к нему и занимается с ним", - отмечает собеседница агентства.

Мурзабекова добавила, что проект стартовал совсем недавно, но уже имеет серьезные результаты в социальной адаптации людей с ОВЗ.

"Есть еще один наш подопечный, у него задержка в развитии, он был асоциальным, ни с кем не общался, но после общения с психологами и посещения общих мероприятий стал общительным, его агрессивность сошла на нет, теперь он улыбается, шутит, а это результаты всего за месяц-два. Его семья с радостью восприняла эти изменения, поскольку ранее они не могли заставить его выйти из дома, а теперь он сам ездит к друзьям, которых завел за короткое время, стал спокойнее", - сказала автор проекта.

Видеоролики и социальное такси

Средства гранта используются автором для транспортировки участников и организации мероприятий. "Средства гранта, а это более 2 млн рублей, направлены нами на перевозку участников проекта на различные мероприятия, организацию этих самых мероприятий, а также на зарплату сотрудникам, которые занимаются с ними. Сейчас у нас в проекте участвуют две группы, во взрослой группе у нас 20 человек, а в детской - 30. Мы все еще набираем группы, обзваниваем организации, просим контакты нуждающихся в нашей помощи, рассылаем объявления, одним словом, ведем поиск", - сказала Мурзабекова.

По ее словам, проект будет реализовываться до июля 2020 года. Помимо основных занятий с целевыми группами, организаторы намерены снять видеоролики.

"Мы будем привлекать участников проекта к организации благотворительных акций фонда в качестве волонтеров, с использованием их идей и их мнения, это не только изменит их самоощущение, но и мнение других людей, потому что люди с ОВЗ такие же равнозначные члены общества. Также мы снимем два социальных видеоролика о наших участниках, какими они были на момент вступления в проект, и каких успехов сумели достичь, чтобы и другие знали, что инвалидность - не приговор, у каждого есть возможность найти свое место в социуме и быть полезным", - добавила автор проекта.