Путин поручил решить вопрос с пенсиями для работающих многодетных матерей-опекунов

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Вопрос о невыплате страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей, которые являются опекунами, будет решен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

"Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена", - сказал он.

Одна из участниц встречи, многодетная мать, воспитывающая 21 несовершеннолетнего ребенка, работающая опекуном по договору, рассказала, что через 5 лет выйдет на пенсию, будет считаться работающим пенсионером, но при этом не будет получать страховую часть пенсии. Глава государства отметил, что многодетные матери-опекуны выполняют "важнейшую морально-нравственную задачу и государственную в полном смысле слова". "Конечно, для таких людей, как вы, безусловно, государство в состоянии и должно сделать исключение", - сказал Путин.