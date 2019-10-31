Путин против недопуска НКО, занимающихся профилактикой абортов, в женские консультации

По словам президента, в России количество абортов с 2018 года сократилось примерно на 100 тыс. случаев

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Представители некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой абортов, не должны иметь препятствий для работы при женских консультациях, но общение с ними может быть только добровольным. Такое мнение высказал в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

На эту тему Приют для мам. Почему в новом доме женщины начинают верить в себя

Одна из участниц встрече отметила, что на снижение числа абортов могут повлиять профильные психологи, однако они работают далеко не во всех женских консультациях. При этом, по ее словам, у представителей НКО, занимающихся противоабортным консультированием и помощью женщинам в этой ситуации, есть трудности с допуском в соответствующие медучреждения. "Это достаточно просто решается, запретов и ограничений на законодательном уровне (на работу профильных НКО в женских консультациях - прим. ТАСС) нет", - сказал Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заметила, что есть вопрос о соблюдении врачебной тайны. Президент признал, что "это очень тонкая сфера и не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали". "Я понимаю, но можно делать это [организовывать доабортную консультацию женщин с психологами НКО] на основе добровольности. А если вообще [представителей некоммерческих организаций] не пускают на порог [женских консультаций], это другая история <…> Заставлять [женщин общаться с психологами] никто не должен, но и не пускать [НКО] тоже неправильно", - подчеркнул глава государства.

На эту тему Медики нашли ген, отвечающий за провал контрацептивов. Он есть в организме каждой двадцатой женщины