Путин против недопуска НКО, занимающихся профилактикой абортов, в женские консультации

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Представители некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой абортов, не должны иметь препятствий для работы при женских консультациях, но общение с ними может быть только добровольным. Такое мнение высказал в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Одна из участниц встрече отметила, что на снижение числа абортов могут повлиять профильные психологи, однако они работают далеко не во всех женских консультациях. При этом, по ее словам, у представителей НКО, занимающихся противоабортным консультированием и помощью женщинам в этой ситуации, есть трудности с допуском в соответствующие медучреждения.
"Это достаточно просто решается, запретов и ограничений на законодательном уровне (на работу профильных НКО в женских консультациях - прим. ТАСС) нет", - сказал Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заметила, что есть вопрос о соблюдении врачебной тайны. Президент признал, что "это очень тонкая сфера и не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали".
"Я понимаю, но можно делать это [организовывать доабортную консультацию женщин с психологами НКО] на основе добровольности. А если вообще [представителей некоммерческих организаций] не пускают на порог [женских консультаций], это другая история <…> Заставлять [женщин общаться с психологами] никто не должен, но и не пускать [НКО] тоже неправильно", - подчеркнул глава государства.
Голикова рассказала также, что с 2020 года в центры кризисной беременности при женских консультациях будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.
"Мы увеличиваем на тысячу [рублей] стоимость родового сертификата и даем возможность направить эти средства, в том числе на правовые и психологические услуги для женщины, которая приходит с желанием прервать беременность", - сказала вице-премьер. Путин же заключил, что "этого недостаточно". Он еще раз отметил, что к этой работе можно привлекать и представителей НКО. Что же касается увеличения суммы родового сертификата, президент подчеркнул, что нужно не только дать право, но и рекомендовать использовать эти средства на соответствующие цели, "потому что, если вы просто дадите деньги, не факт, что они будут истрачены именно туда, на что вы их дали".
Путин во время обсуждения этого вопроса также отметил, что в РФ количество абортов с прошлого года сократилось примерно на 100 тыс. случаев. Комментируя же предположение, что выстраивание грамотной системы противоабортного консультирования потребует меньше средств, что государство тратит на помощь с экстракорпоральным оплодотворением, президент РФ подчеркнул, что "ЭКО тоже важно".
"Это совершенно разные контингенты людей: одно дело, когда человек хочет, но проблемы со здоровьем не дают возможности, и он идет к специалистам в области ЭКО. Другое дело, когда человек сомневается, нужен ли ему ребенок", - отметил Путин. Он при этом заверил представительницу профильной НКО в своей поддержке.