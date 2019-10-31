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Путин надеется, что ОНФ, работая с темами прямой линии, вдохнет жизнь в работу госмашины

Президент отметил, что государство часто работает "как машина такая, к сожалению, бездушная"

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею подключения Общероссийского народного фронта (ОНФ) к решению вопросов, поступающих на прямую линию с главой государства. Таким образом, уверен президент, удастся вдохнуть человеческие чувства в работу зачастую бездушной государственной машины.

По словам Путина, прямые линии "востребованы, несмотря на то, что есть, конечно, свои ограничения, связанные с самим этим способом общения с людьми, со страной". "Но объем обращений там миллионами измеряется, поэтому, конечно, ни администрация [президента], ни правительство с этим не совладают. Если вы готовы плечо подставить, я бы вам был очень благодарен", - обратился президент РФ в четверг на встрече с представителями общественности к сопредседателю регионального штаба ОНФ Олегу Авдышу.

Перед этим Авдыш рассказал, что на последнюю прямую линию с президентом в июне текущего года только из Калининградской области поступило 7670 обращений, из них касательно медицинской тематики - более 400. "Мы их разбираем в координации с региональным Минздравом, чтобы ничто никуда не пропало", - сказал Авдыш. При этом он подчеркнул, что 80% этих обращений - от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, проблемы которых могли бы быть решены с помощью волонтеров. "Мы [в ОНФ] можем разработать программу, которая будет интегрировать активность общественников, возможности волонтеров и возможности исполнительной власти…, это позволит не оставить без решения ни одно обращение [на прямую линию]", - сказал представитель народного фронта. Он добавил, что ОНФ может к концу года обработать весь массив обращений и представить президенту полную аналитику по июньской прямой линии.

В качестве примера одной из проблем, с которыми обращаются граждане, Авдыш рассказал о женщине, которая ухаживает за инвалидом детства, но не может получать соответствующую доплату по уходу за нетрудоспособным, так как является пенсионеркой. "Естественно, мы будем обращаться в правительство и Госдуму с тем, чтобы эти правовые нормы были изменены", - сказал представитель ОНФ.

"<…> Видите, мимо меня проскочила эта совершенно несправедливая ситуация, связанная с невозможностью получения социальных пособий пенсионерами. Это не специально кто-то придумал, это общий такой подход", - отреагировал Путин. Он констатировал, что государство часто работает "как машина такая, к сожалению, бездушная". "Но, если с вашей помощью мы вдохнем нормальные человеческие чувства в деятельность государственного аппарата, было бы очень здорово, я был бы вам очень благодарен", - обратился президент к представителю ОНФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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