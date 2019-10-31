В Самаре прошел марш юнармейцев в честь 100-летия со дня рождения Калашникова

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Марш юнармейцев в память о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в четверг в Самаре на площади Куйбышева. В нем участвовали 2 тыс. человек, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Для ребят это очень важное событие. Воспоминания об этом останутся с ними на всю жизнь. Представители практически всех муниципальных районов области здесь присутствуют", - сказал зампредседателя правительства региона Александр Фетисов.

По его словам, с этой площади в 1941 году солдаты отправлялись на поля сражений Великой Отечественной войны, и ребята, которые участвовали в марше, могут ощутить сопричастность с их подвигом.

Участница парада, ученица школы №6 города Отрадный Виктория Андреева рассказала, что стремилась продемонстрировать свое мастерство, несмотря на волнение и морозную погоду. "Все, кто хотел участвовать, показать наш город, пришли на отбор и стали маршировать. Сегодня довольно холодно, мы волнуемся, но мы настроены решительно, чтобы показать наш город как самый лучший в Самарской области", - сказала она.

Участие в параде приняли 45 расчетов из 28 муниципальных образований области, всего более 2 тыс. человек. Строевой проход, в том числе с песней, оценивало жюри, состоящее из офицеров 2-й Гвардейской общевойсковой армии и представителей областных ветеранских организаций. Лучшие отряды примут участие в традиционном параде Памяти 7 ноября, посвященному военному параду, прошедшему 7 ноября 1941 года. Несмотря на тяжелое положение на фронтах, в стране тогда прошли три военных парада: в Москве, Воронеже и Куйбышеве (сейчас Самара). В куйбышевском параде участвовало более 20 тыс. военнослужащих.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.