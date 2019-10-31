Путин пожурил представителя ОНФ, не уступившего женщине право задать вопрос президенту

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области сделал замечание одному из участников мероприятия, который по неосмотрительности не уступил даме право прежде него задать вопрос главе государства.

Свой вопрос президенту России попыталась задать многодетная мать Татьяна Соловьева. Однако предназначенный ей микрофон взял в свои руки сидевший перед ней сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Авдыш. "Взял и у девушки отобрал микрофон", - сделал замечание Путин. "Готов отдать и извиниться", - признал ошибку Авдыш. "Отдайте", - с улыбкой сказал Путин, после чего сопредседатель штаба ОНФ передал микрофон Соловьевой. Свой вопрос он смог задать уже после того, как российский лидер ответил Соловьевой. Узнав, что участница встречи - многодетная мать, глава государства поаплодировал ей и призвал зал последовать своему примеру.

Другой повод для улыбок в зале появился ближе к концу встречи, когда слово взял исполняющий обязанности ректора Балтийского федерального университета Александр Федоров. "А где же ректор?" - спросил Путин. "Он стал президентом", - ответил Федоров. "Карьерюга", - под общий смех зала с улыбкой заключил глава государства.