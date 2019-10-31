Детские фотографии Елизаветы II выставили на торги в Лондоне

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Детские фотографии принцессы Елизаветы Александры Марии, нынешней королевы Великобритании Елизаветы II, в том числе никогда не публиковавшееся фото принцессы в тартановой юбке (1941), выставлены на лондонский аукцион Chiswick. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Коллекция снимков, сделанных фотографом Маркусом Адамсом (1875-1959), включает и изображения младшей сестры будущего монарха - Маргарет, детей Елизаветы II - принца Чарльза и принцессы Анны. Королева Елизавета, королева-мать (1900-2002), как напомнили аукционеры, любила водить дочерей в студию Адамса в центре Лондона, где он устанавливал игрушки, чтобы развлекать их во время съемок.

Фото принцессы Елизаветы работы Адамса было использовано и для оформления платежного средства. Ее изображение на снимке 1934 года появилось годом позже на канадской 20-долларовой купюре, а фото 13-летней принцессы в профиль украсило почтовые марки.

Эти фотографии из архивов студии Адамса первоначально принадлежали его дочери, а затем оказались в одной из частных коллекций. По словам представителя Chiswick Остина Фарахара, "эта прекрасная коллекция фотографий позволяет увидеть в непринужденной обстановке взросление принцессы Елизаветы".

Аукцион фотографий, суммарно оцененных в £2,5 тыс. ($3,2 тыс.), пройдет 14 ноября в британской столице.

Ранее любимая кукла будущей королевы Великобритании была продана на лондонском аукционе Kerry Taylor за £3,1 тыс. ($3,9 тыс.). Голубоглазая кукла высотой 35,5 см с лицом из прессованного войлока, движущимися руками и ногами была изготовлена в 1935 году на фабрике компании Chad Valley toys.