Путин заявил о необходимости дополнительных мер, чтобы ездить в Калининград было выгоднее

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым ввести дополнительные меры, чтобы увеличить транспортную доступность Калининградской области. На встрече главы государства с представителями общественности Калининградской области об этом попросил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Сурен Манукян.

"Полностью с вами согласен, это вопрос, который обязательно должен быть решен и не только для молодых людей, и для людей всех поколений. Это вопрос связанности российской территории, это и стоимость авиационных билетов прежде всего. Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, думаю, что этого недостаточно, думаю, что нужно там применять дополнительные шаги с тем, чтобы легко было, выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, выгоднее, чем куда-то за границу, хотя развивать отношения с нашими соседями тоже нужно", - сообщил президент, отвечая на вопрос.

"Сейчас не буду перечислять все возможности, которые есть. Мы над этим думаем, и я обязательно поддержу ваше предложение. Прошу здесь представителей администрации подключиться и правительства. Обязательно", - добавил Путин.

Манукян отметил, что в Калининградской области проживает чуть менее 200 тыс. молодых людей, это одна пятая населения региона. С 2007 года в области действует региональная программа "Мы - россияне", в рамках которой молодым людям предоставляется возможность выезжать в образовательные поездки по другим городам России.

"С 2007 по 2010 год достаточно активно она развивалась, 56 тыс. ребят приняли участие, с 2011 года федеральное финансирование чуть сократилось, в 2012 году вообще его не было, и чуть меньше 1 тыс. человек приняли в этом участие. С 2013 года по сегодняшний день примерно 3,5-4,5 тыс. молодых людей принимают участие в этой программе. С учетом того, что разрыв достаточно большой, куда ездят ребята в страны Евросоюза и регионы России, хотел бы попросить возможность увеличения финансирования в рамках Федеральной целевой программы "Развитие Калининградской области" именно для этой программы", - сказал Манукян.