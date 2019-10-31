JPost: у нового самолета премьера Израиля отказали тормоза в ходе испытаний в аэропорту

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Тормоза отказали в четверг у нового израильского "борта номер один" - самолета Boeing 767-300ER, предназначенного для зарубежных поездок премьер-министра и президента еврейского государства. Инцидент произошел в четверг во время испытаний систем в преддверии первого тестового полета, который запланирован на 3 ноября. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, неисправность была обнаружена во время движения по взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, где было объявлено на короткое время чрезвычайное положение. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб также не зафиксирован, указывает издание.

Идея о возможности приобретения самолета для премьер-министра была впервые озвучена 10 лет назад. В конце 2013 года правительство Израиля создало специальную общественную комиссию для решения вопроса о целесообразности приобретения "борта номер один". До сих пор для зарубежных поездок израильского руководства правительство арендует самолеты по соображениям безопасности только у национального перевозчика - авиакомпании El-Al.