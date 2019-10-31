СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал проведение чемпионата мира по кибатлетике в России в 2024 году.

На встрече с представителями общественности Калининградской области президента попросили поддержать проведение чемпионата мира по кибатлетике в 2024 году в России, а также попросили поддержать российскую сборную на предстоящих соревнованиях в Цюрихе в 2020 году.

"Давайте сделаем, согласен полностью. Поддержим вас при организации чемпионата в Швейцарии, - сказал Путин. - Конечно, поддержим чемпионат мира в России в 2024 году. Это и поддержка людей, и производителей высокотехнологичных средств реабилитации, и всего, что нужно для людей, которые утратили определенные возможности по здоровью. Точно совершенно надо это сделать."

Кибатлетика - это комплекс мероприятий, способствующих переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни с использованием современных технических средств реабилитации.