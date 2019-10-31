Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поддержал проведение чемпионата мира по кибатлетике в России в 2024 году

В 2020 году предстоят соревнования в Цюрихе

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал проведение чемпионата мира по кибатлетике в России в 2024 году.

На встрече с представителями общественности Калининградской области президента попросили поддержать проведение чемпионата мира по кибатлетике в 2024 году в России, а также попросили поддержать российскую сборную на предстоящих соревнованиях в Цюрихе в 2020 году.

"Давайте сделаем, согласен полностью. Поддержим вас при организации чемпионата в Швейцарии, - сказал Путин. - Конечно, поддержим чемпионат мира в России в 2024 году. Это и поддержка людей, и производителей высокотехнологичных средств реабилитации, и всего, что нужно для людей, которые утратили определенные возможности по здоровью. Точно совершенно надо это сделать."

Кибатлетика - это комплекс мероприятий, способствующих переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни с использованием современных технических средств реабилитации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Петербургский архив выложит в интернет материалы выставки о выдающихся политиках
Сотрудники архива отметили, что общественный интерес к экспозиции стал для них сюрпризом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС