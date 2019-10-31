В комитете по строительству Башкирии назвали причину обыска в кабинете зампредседателя

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Правоохранители провели обыск на рабочем месте заместителя председателя Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Артема Ковшова. Следственные действия связаны с прошлым местом работы чиновника, он проходит свидетелем, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе комитета.

В среду местные СМИ сообщили об обыске на рабочем месте чиновника, и предположили, что это связано с результатами проверки Контрольно-Счетной палаты Башкирии об эффективности расходования средств, выделенных на реконструкцию санатория "Юбилейный" в Евпатории. Пресс-служба Госкомитета и следственное управление СК РФ по республике в среду отказались от комментариев.

"Правоохранительные органы действительно проводили оперативные мероприятия. Артем Ковшов выступил свидетелем. К работе в Госстрое (Госкомитет по строительству) отношения никакого не имеет. Вопрос с его прошлой работы в администрации Уфимского района, речь идет о предоставлении участка в 2016 году", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в четверг Ковшов находится на рабочем месте.

До перехода в Госкомитет республики по строительству в 2017 году Артем Ковшов с 2011 года работал в администрации Уфимского района Башкирии главным архитектором, с 2014 года - первым заместителем главы по инвестициям и градостроительной деятельности.