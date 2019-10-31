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Прокуратура Пермского края проверит законность обысков в организации "Мемориал"

Обыски в офисе организации прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной рубке деревьев на территории польско-литовского кладбища

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края проверит законность и обоснованность обысков, которые прошли в офисе пермского отделения международного благотворительного историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал", после обращения председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева к прокурору региона Андрею Юшманову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Будем проводить, раз он обратился, будем проводить проверку специальным подразделением, которое у нас надзирает за законностью органов следствия, дознания, оперативно-разыскной деятельностью, сигнал подан, соответственно мы на него будем реагировать", - сказала собеседница агентства, не уточнив, дошло ли обращение до Юшманова.

В четверг местные СМИ сообщили о том, что обыски прошли в пермском офисе организации "Мемориал" и квартире ее руководителя Роберта Латыпова в рамках расследования уголовного дела в связи с "незаконной рубкой деревьев" на территории польско-литовского кладбища в заброшенном поселке Галяшор Кудымкарского района, где в августе члены организации принимали участие в волонтерской экспедиции и благоустраивали кладбище переселенцев, устанавливали памятные знаки. Силовики изъяли документы, диски и системные блоки.

В пресс-службе регионального ГУ МВД ТАСС уточнили, что уголовное дело возбуждено в августе 2019 года после того, как полицейские совместно с сотрудниками лесничества выявили в 2,5 км от поселка Велва-База Пермского края незаконную рубку леса, в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия.

Пермское краевое отделение общества "Мемориал" - одна из крупнейших общественных организаций в регионе, является отделением международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал", основано 12 декабря 1988 года. Учредителем организации выступило общее собрание граждан из числа реабилитированных жертв политических репрессий. В пермском "Мемориале" более 3 тыс. человек, 17 филиалов.

Теги
РоссияФадеев, Валерий АлександровичПермский край
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