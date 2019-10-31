Муниципальный пляж на берегу Каспийского моря создадут в городе Дагестанские Огни

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Пляж на территории 10 га создадут в городе Дагестанские Огни. Участок земли для реализации проекта уже передан муниципалитету, сообщил ТАСС глава городской администрации Зейдулла Гашимов.

"Рядом с городом есть пляж с отличным песком. Но эта территория не входила в состав города, то есть люди ходили на этот пляж, но мы не могли на нем ничего делать, в том числе заниматься благоустройством этой территории. <...> Мы обращались в Росимущество, добивались, чтобы эта территория была передана нам, и сейчас получили около 10 га для развития туризма. Планируем эту территорию обустроить, оборудовать раздевалки, душевые и другую необходимую для отдыха инфраструктуру", - сказал Гашимов.

По его словам, в планах - подача заявки на участие проекта благоустройства в программе "Комфортная городская среда". Кроме того, инвесторы также заявили о своем интересе. "Представители крупной зарубежной строительной компании были здесь и сказали, что они готовы участвовать в строительстве туристических объектов", - пояснил глава городской администрации.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. Сейчас там проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.