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Кубань получила четверть всей суммы, выделенной регионам РФ на развитие наследия ЧМ-2018

Край получил 110 млн рублей

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Краснодарский край получил на развитие наследия чемпионата мира по футболу 2018 года 110 млн рублей - четверть всей суммы, выделенной правительством РФ регионам. На эти средства на Кубани модернизируют тренировочные площадки и оборудуют новые спортивные объекты, сообщил ТАСС в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Правительство России ранее выделило Минспорту субсидии в размере 400 млн рублей на обеспечение программы наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Денежные средства распределили между регионами России, где проходили матчи.

"Четверть суммы, выделенной правительством на поддержку в регионах наследия чемпионата мира по футболу, направлена именно Краснодарскому краю. Деньги пойдут на модернизацию тренировочных площадок, которые были подготовлены к чемпионату мира по футболу 2018 года. Мы в следующем году установим воркаут-площадки на трех объектах - в Геленджике, Адлере и Анапе", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что кроме федеральных средств на эти цели выделено 6 млн рублей из краевого бюджета. Тренировочные площадки для команд-участниц чемпионата мира по футболу на Кубани были переданы местным спортивным школам. "Фактически это полноценные стадионы, оборудованные в соответствии с требованиями ФИФА: есть искусственное освещение, трибуны не менее чем на 500 человек, раздевалки, душевые и тренерские комнаты", - отметил глава региона.

Шесть матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году проходили на стадионе "Фишт" в Сочи. В Краснодарском крае базировались сборные Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике), для них были построены тренировочные площадки. На реконструкцию стадиона "Фишт" было потрачено 6 млрд рублей.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах на 12 стадионах. Международная федерация футбола признала турнир лучшим в истории.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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