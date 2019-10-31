Захарова сообщила, что в МИД РФ более трети дипломатов составляют женщины

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более трети дипломатов в Министерстве иностранных дел России составляют женщины, из них около 70 занимают руководящие должности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом "Соотечественницы и преемственность поколений".

"В системе МИД сейчас более трети дипломатов - это женщины. Это при том, что еще 25-30 лет назад это была чисто мужская профессия", - сказала она.

Дипломат отметила, что порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии Министерства иностранных дел России - ключевого ведомственного органа принятия решений.

"Среди женщин два директора департамента, есть и посол <...>, несколько советников-посланников, под два десятка заместителей директоров департаментов и порядка 50 начальников отделов", - добавила дипломат.