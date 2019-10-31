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Умер биолог Алексей Северцов, занимавшийся проблемой эволюционного стазиса

Ему был 81 год

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Профессор биологического факультета МГУ Алексей Северцов, лауреат премий АН СССР и РАН, внук одного из крупнейших теоретиков эволюции академика Алексея Северцова, умер в четверг на 82 году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.

"В результате острой сердечной недостаточности ушел из жизни профессор Алексей Северцов", - сказали в пресс-службе. На факультете добавили, что дата прощания с профессором будет определена позже.

Алексей Северцов родился в ноябре 1936 года в Москве в семье профессора Сергея Северцова. Как и его отец и дед, Алексей Сергеевич разрабатывал теорию эволюции и изучал процессы, управлявшие естественным отбором среди земноводных. Кроме того, на первых этапах карьеры он изучал происхождение наземных позвоночных и занимался сравнительной эмбриологией.

Одно из его главных достижений заключается в том, что он сформулировал концепции, позволившие ученым объяснить то, почему в некоторых случаях наступает так называемый эволюционный стазис. Под этим словом биологи понимают видимое отсутствие каких-либо изменений в облике тех или иных животных на протяжении многих тысяч или даже миллионов лет.

К примеру, многие виды российских лягушек размножаются только ранней весной, когда реки и озера наполняются талой водой, которая защищает их икру от высыхания. Это, однако, как заметили Северцов и его коллеги, не привело к вымиранию тех видов, которые обладают относительно небольшими размерами и не могут откладывать много икры. Более того, их размеры остаются неизменными уже почти 3 млн лет.

Российские эволюционисты связали это с тем, что на лягушек действует не один, а много факторов естественного отбора, направленных в противоположные стороны. В частности, чем больше икры в помете, тем выше смертность среди головастиков, так как они начинают испытывать проблемы с доступом к кислороду. Баланс между этими факторами, как выяснил Северцов, и порождает эволюционный стазис, понимание чего стало одним из самых важных открытий в изучении эволюции, совершенных во второй половине прошлого века.

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