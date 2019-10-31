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Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области

В частности, по просьбе многодетных семей введена возможность получать денежный сертификат вместо земельного участка

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Калининградской области за предпринятые меры по стимулированию рождаемости.

"Здорово, молодцы", - сказал глава государства, выслушав на двусторонней встрече доклад губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Руководитель региона рассказал, что для улучшения демографической ситуации предпринимаются дополнительные меры. "Региональный капитал ввели для третьих и последующих детей, но самое важное - стимулировать людей к рождению первенца, чтобы они раньше заводили детей. Мы со следующего года будем выплачивать 300 тыс. рублей для тех, кто учится в вузах или средних образовательных учреждениях, чтобы во время учебы рожали или в течение трех-четырех лет после окончания", - отметил Алиханов. "Конечно, это востребовано будет", - поддержал Путин.

Губернатор также сообщил, что по просьбе многодетных семей введена возможность получать денежный сертификат вместо земельного участка. "Более тысячи семей в этом году уже получат эти выплаты, тоже 300 тыс. рублей", - уточнил Алиханов.

Говоря в целом о демографической ситуации, руководитель области подчеркнул, что в 2018 году Калининградская область стала регионом-миллионником. "В этом году миграционный прирост достаточно большой - почти 9 тыс. человек за восемь месяцев, это плюс 30% к тому, что мы видели в прошлом году. То есть, Калининградская область становится все более и более привлекательной", - сказал Алиханов.

"Мы немножко не успеваем по социальной инфраструктуре, у нас очень много приезжает людей с детьми уже, мы строим по одной школе ежегодно", - сообщил губернатор. По его словам, задача состоит в том, чтобы, как минимум, ежегодно не только сдавать одну, но и начинать стоить одну новую. Он уточнил, что в ближайшие три года в регионе появятся 20 новых детских садов не только в Калининграде, но и в других муниципалитетах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлиханов, Антон Андреевич
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