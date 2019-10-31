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Президент РАО усомнился в необходимости создания единого учебника по русскому языку

Юрий Зинченко подчеркнул, что нужно ставить задачу сохранения русского языка как основной скрепы российской государственности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко усомнился в идее создания единого учебника по русскому языку, озвученной в марте 2018 года его предшественницей Людмилой Вербицкой и поддержанной министром просвещения Ольгой Васильевой. Основная причина - большое количество языков, на которых разговаривают народы России, пояснил он в четверг ТАСС в кулуарах саммита молодых ученых и инженеров в Сочи.

"Как мы по одному учебнику будем учить детишек, для которых русский является родным, и тех, которые воспитываются в семьях, где мама говорит на татарском, а папа еще на каком-нибудь языке народов России. Когда человек находится в русскоязычной среде, у него русскоязычные родители, ходят в русскоязычную школу и получают образование на русском языке, - это одна система и методика преподавания, и она несколько отличается от той, когда русский язык используется не только как единственное средство общение в семье, школе, субъекте Федерации. И в этом случае, возможно, учебник будет не один. Главное не количество учебников, а эффективная система обучения", - сказал Зинченко.

Он отметил, что нужно ставить задачу не написания единственного или единого учебника, а сохранения русского языка как основной скрепы российской государственности. И в этом случае создание нескольких качественных учебных пособий будет более логичным. Сейчас в России около 80 учебников по русскому языку, к некоторым из них у родителей, педагогического и научного сообщества возникают вопросы из-за большого количества опечаток, пунктуационных и орфографических ошибок, логических неточностей.

Вербицкая, возглавлявшая РАО с 2013 года по 2018 год, 14 марта прошлого года предложила разработать концепцию единого школьного учебника по русскому языку по аналогии с единым учебником истории. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобрнауки она отметила, что считает неправильным наличие в федеральном перечне учебников более 80 наименований учебников по русскому языку и литературе. Это предложение поддержала министр просвещения Ольга Васильева.

Саммит молодых ученых и инженеров "Большие возможности для общества, государства и науки" проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 28 октября по 3 ноября. В нем участвуют более 300 молодых исследователей из 32 регионов и 75 университетов России. Ими представлены научные проекты в сфере генетики, когнитивных исследований и компьютерных наук. Студенческие секции пройдут в нескольких форматах: участников ожидает проектная работа в междисциплинарных командах, постерные сессии и тематические круглые столы.

Теги
РоссияВербицкая, Людмила АлексеевнаВасильева, Ольга ЮрьевнаЗинченко, Юрий Петрович
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