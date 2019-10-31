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В Ингушетии намерены создать более 5,5 тыс. новых мест в детских садах

До 2026 года в республике планируют построить 26 дошкольных образовательных учреждений

МАГАС, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить в регионе до 2022 года 26 детских садов и тем самым создать более 5,5 тыс. новых ученических мест, говорится в сообщении пресс-службы Народного собрания (парламента) Ингушетии.

"Доступность дошкольного образования (детей в возрасте до семи лет) составляет 67,2%, от трех до семи лет - 69,8 % в дошкольных образовательных организациях полного дня. При этом предполагается строительство до 2022 года 26 дошкольных образовательных организаций общей мощностью 5 690 посадочных мест", - передает пресс-служба слова и. о. министра образования региона Эсет Боковой.

Как рассказала ТАСС замминистра образования республики Пятимат Угурчиева, 25 детских садов будут построены в рамках нацпроекта "Демография", в каждом из которых будут созданы ясельные группы.

"В каждом детсаду планируется создание ясельных групп на 60 детей каждая, для детей от полутора до трех лет. Из общего числа запланированных к строительству детских садов в трех будут созданы ясельные группы, рассчитанные на 100 мест. Сейчас на очередь более 5 тыс. детей ясельного возраста", - сказала Угурчиева.

По данным регионального Минобразования, в 2019 году в республике будет создано почти 1,5 тыс. новых мест в детсадах. В течение прошедших пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации. Всего в Ингушетии работает 72 детских сада.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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