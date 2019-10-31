Власти Адыгеи разрабатывают программу модернизации медпомощи первичного звена

МАЙКОП, 31 октября. /ТАСС/. Республика Адыгея разрабатывает программу модернизации системы медицинской помощи первичного звена. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам его участия в заседании президиума Госсовета РФ в сфере здравоохранения.

"В Адыгее разрабатывается региональная программа модернизации первичного звена, продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, а также внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - говорится в сообщении. Данные меры позволят создать комфортные условия для пациентов и упростить систему документооборота в отрасли.

Кроме того, в регионе принимается комплекс мер для улучшения инфраструктуры здравоохранения, повышения ее качества и доступности, а также обеспечения достойных условий для подготовки и работы медицинских кадров. "Предстоит еще многое сделать, и мы сконцентрируем усилия на устранении пробелов в работе, чтобы сфера здравоохранения Адыгеи соответствовала современным стандартам, медработники были внимательными профессионалами, специалистами высокого уровня, и каждый гражданин смог получить в регионе качественную медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба Кумпилова.

Он также подчеркнул, что все обозначенные на заседании рекомендации будут внимательно проанализированы. Помимо этого, власти Адыгеи намерены изучить передовые практики других регионов для принятия системных мер по совершенствованию регионального здравоохранения.