Скворцова: молодые врачи с опытом работы в поликлиниках получат преимущество в ординатуре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минздрав России предлагает брать на обучение по программам ординатуры только по целевому набору, при этом преимущество будут иметь молодые врачи, имеющие опыт работы в первичном звене здравоохранения. Практику некоторых регионов, когда молодой специалист направляется учиться по целевому набору в вуз, а потом по окончании обучения сам субъект снимает со специалиста обязательства по отработке, необходимо прекратить, говорится в докладе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, представленном в четверг на заседании президиума Госсовета.

"Минздрав пересмотрел правила конкурсного поступления в ординатуру. Особые преимущества при поступлении будут иметь молодые специалисты, имеющие стаж работы в первичном звене. Считаем также необходимым увеличить число целевых мест по программам специалитета до не менее 70% и ординатуры - до 100%", - отмечается в докладе Скворцовой, копия которого имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство России ТАСС.

Министр также указала, что некоторые регионы, направляя на целевое обучение молодого врача, потом "открепляют" его от целевых обязательств. "Но, при этом необходимо прекратить имеющуюся в ряде регионов негативную практику по откреплению "целевиков" от принятых обязательств как на уровне региональных департаментов здравоохранения, так и на уровне главных врачей", - подчеркнула Скворцова.

Дефицит и профицит врачей

Ранее в четверг РБК сообщило, что Минздрав России отмечает сокращение числа медработников в 55 регионах. При этом в 30 субъектах наблюдается увеличение числа врачей по итогам 2018 года. Как отмечается в докладе министра, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" "привели в сельскую медицину более 34 тыс. молодых специалистов, повысив показатель обеспеченности сельского населения врачами на 21%". "Благодаря этому, только за последние полтора года, с 2017 года, дефицит врачей в первичном звене сократился на 10 тысяч - с 35 тыс. до 25 тыс., а среднего персонала - на 12 тыс., со 142 до 130 тыс", - говорится в тексте доклада Скворцовой.

"В целом, за последние четыре года увеличилась численность врачей в поликлиниках: как участковых (педиатров - на 1845 (+7%), врачей общей практики (семейных врачей) - на 1795 (+20%)), так и врачей дефицитных специальностей (онкологов - на 1322 (+20%), реаниматологов - на 2345 (+8%), рентгенологов - на 1069 (+7%))", - уточняется в докладе министра.

Однако, по словам министра, "сохраняющаяся острота кадровой проблемы в первичном звене" требует дополнительных мер, касающихся в том числе совершенствования целевого набора, проработки региональных мер по социальной поддержки врачей, пересмотра заработных плат врачей в субъектах, обеспечение специалистов жильем, развитие наставничества.

"Регионам предстоит в рамках проводимой паспортизации медицинских организаций первичного звена пересмотреть и обосновать штатные расписания каждой организации с учетом нагрузки на каждого специалиста; уточнить уровень кадровой обеспеченности; привести структуру заработной платы к рекомендуемой еще в 2014 году, с сохранением всех справедливых компенсационных и стимулирующих выплат", - уточняется в тексте доклада.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения регионы уже до 15 ноября должны провести анализ инфраструктуры систем оказания первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь речь идет о транспортной доступности, анализе кадрового потенциала и дефицита, а также о самой инфраструктуре первичного звена здравоохранения в субъектах. Как ранее отмечала Скворцова, большая часть инфраструктуры первичного звена создавалась более 70 лет назад.