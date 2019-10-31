Никитин считает главными проблемами медицины первичного звена кадры и отсутствие ремонта

"В первую очередь, проблемы связаны именно с состоянием первичного звена, это, прежде всего, отсутствие ремонта и кадровый дефицит", - сказал Никитин. При этом он отметил, что далеко не во всех случаях подобные проблемы возникают из-за отсутствия должного финансирования. Иногда, по словам Никитина, причиной может стать некачественная организация работы и управление. "К примеру, можно расширить возможности врача общей практики, чтобы он не выполнял только функции диспетчера, направляя пациентов к узким специалистам", - сказал Никитин, заметив, между тем, что подобные решения должны приниматься с учетом каждого конкретного случая.

В этой связи губернатор также пояснил, что особое значение в данном контексте имеет маршрутизация и внедрение новой модели поликлиники, которая помогает врачам уделять больше времени пациентам и уходить от заполнения бумаг. "На заседании было отмечено, что планируется выделение дополнительной финансовой поддержки со стороны правительства РФ, для этого нужно разработать региональную программу и защитить в Минздраве", - сказал Никитин, добавив, что в Нижегородской области "эта работа уже ведется".

Говоря об итогах состоявшегося заседания, глава региона назвал его "отправной точкой для развития всего первичного звена здравоохранения". "Формат оказался чрезвычайно полезным: за два дня работы в группах в ходе дискуссий с коллегами губернаторы очень глубоко погружаются в конкретные отрасли, позиция формировалась уже на этапе подготовки к заседанию", - рассказал Никитин. По его словам, главы регионов "рассмотрели очень много позитивных и негативных примеров и выработали единую позицию по необходимым мерам на федеральном уровне".

В свою очередь в пресс-службе губернатора ТАСС напомнили о местной программе капитального ремонта медучреждений и восстановления инфраструктуры. Документ, рассчитанный на три года, предполагает ремонт порядка 160 объектов, на эти цели будет выделено 6 млрд рублей.